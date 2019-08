Crash bei SGL Carbon (WKN: 723530): Die Aktie rauscht heute in die Tiefe um -30,35% auf 3,77 Euro. Eine deutlich vorsichtigere Gewinnprognose im zweitwichtigsten Konzernsegment "beschert" der Gruppe eine Anpassung der Guidance auf Konzernebene. Dazu verlässt auch noch der Chef das sinkende Schiff. CEO Dr. Jürgen Köhler tritt zum 31. August 2019 als Vorstandsvorsitzender zurück.

Die SGL Group ist bekannt für ihre innovativen Faserverbundlösungen, die in Autos wie auch in Flugzeugen eingesetzt werden. Neben fehlerhaften Planungen macht nun auch der Abschwung in der Industrie sich bemerkbar. Aktienexperte Christian Obst von der Baader Bank senkt heute sein Kursziel für die SGL-Aktie von 9 auf 3 Euro. Auch ein Abschied von der Börse könnte eine Option sein.

Die deutlich vorsichtigere Gewinnprognose im Segment "Composites - Fibers & Materials" (CFM) führt zu einer Anpassung ...

