Singapur (ots/PRNewswire) - Der branchenweit erste Leitfaden unterstützt Unternehmen bei der Einführung, Skalierung und Erweiterung der Automatisierung mit IDP-Lösungen



Unternehmen haben datenintensive Prozesse und Stakeholder, die Ressourcen optimieren und die finanziellen Erträge maximieren wollen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzen viele Unternehmen auf robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA), aber es fehlt ihnen an Anleitung, welche Lösungen und Strategien zu einem echten Automatisierungserfolg führen. Das neue Intelligent Document Processing (IDP) Playbook bietet diesen Expertenrat.



AntWorks, der globale Anbieter von künstlicher Intelligenz und intelligenten Automatisierungslösungen auf Basis fraktaler Wissenschaft, sponserte das IDP Playbook des Forschungsunternehmens Everest Group, das diesen einzigartigen Leitfaden mit einer technologie-agnostischen Methodik unabhängig erstellt hat. Das IDP Playbook vermerkt, dass gängige RPA-Lösungen halb- und unstrukturierte Daten nicht verarbeiten können und nicht lernen. Die intelligente Automatisierung jedoch baut auf RPA auf, extrahiert mithilfe von Machine Learning Daten aus komplexen unstrukturierten Dokumenten und ermöglicht eine durchgängige Automatisierung kompletter Geschäftsprozesse.



"Das neue IDP-Playbook der Everest Group bietet Unternehmen eine Methodik zur Planung und Aufrechterhaltung mehrjähriger Automatisierungsprogramme für inhaltsorientierte Prozesse", so Sarah Burnett, Executive Vice President und Distinguished Analyst der Everest Group. "IDP ist für viele Unternehmen noch neu und ein umfassender Leitfaden wie das Playbook ermöglicht es ihnen, eine Roadmap zu visualisieren und zu planen, die die Fragen beantwortet, was als nächstes zu tun ist und wie man diese endlosen Effizienzanforderungen und -ziele erreicht."



Asheesh Mehra, Mitbegründer von AntWorks und CEO der Gruppe, fügte hinzu: "Die schlechte Nachricht ist, dass das Ökosystem des Technologietools defekt ist und Unternehmen auf die Automatisierung von Aufgaben beschränkt sind. Die gute Nachricht ist, dass die Industrie zu der Erkenntnis kommt, dass Straight-Through-Verarbeitung einen sauberen Datensatz erfordert. Das IDP Playbook bietet Unternehmen eine leistungsstarke Möglichkeit, zu einer echten Prozessautomatisierung überzugehen."



Das IDP-Playbook bietet Branchentrends und Best Practices, analysiert IDP-Marktmerkmale und enthält Unternehmens-Fallstudien von Mercer und CRISIL.



Um mehr darüber zu erfahren, wie Unternehmen von intelligenter Automatisierung profitieren können, laden Sie hier kostenlos das IDP Playbook herunter: www.ant.works/IDP-Playbook (http://www.ant.works/IDP-Playbook).



Informationen zu AntWorks:



AntWorks ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit erste und einzige Integrated Automation Platform (IAP), die auf fraktalen wissenschaftlichen Prinzipien und Mustererkennung basiert und jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein SQUARE jede Information für eine Vielzahl von Branchen. Besuchen Sie www.ant.works (http://www.ant.works/), um Ihr Unternehmen durch die durchgängige Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse zu stärken.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960427/AntWorks___15May19_7_Logo.jpg



Pressekontakt:



Jaslin Huang

+65-3127-0000

Jaslin.Huang@ant.works



Original-Content von: AntWorks, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132381/4349505