Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Flaute in der Automobilbranche und die internationalen Handelskonflikte gehen auch an Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) nicht spurlos vorüber, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Der Konzernumsatz sei im zweiten Quartal um drei Prozent auf 3,3 Mrd. Euro gesunken. Das EBITDA sei um acht Prozent auf 566 Mio. Euro gefallen, das Nettoergebnis um rund ein Viertel auf 228 Mio. Euro. An seinen Zielen halte der Spezialchemiekonzern dennoch fest: Danach sollten Umsatz und EBITDA mindestens auf dem Niveau von 2018 liegen. Gunther Zechmann vom US-Analysehaus Bernstein Research halte die negative Kursreaktion nach den Zahlen daher für übertrieben und rate dazu, die Schwäche zum Kauf zu nutzen. Wer der Meinung gepuffert folgen wolle, könnte zu einer neuen Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VF8N0A6/ WKN VF8N0A) von Vontobel mit Barriere bei 80 Prozent des Startwerts greifen. Der Zinssatz betrage 5,5 Prozent p.a. (Ausgabe 32/2019) (15.08.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...