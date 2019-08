London (www.fondscheck.de) - Die Investoren in S&L (Short & Leveraged)-ETPs waren im Juli im Erdgasgeschäft bullish und bauten ihre Long-Positionen gegenüber dem Vormonat weiter aus, so die Experten von WisdomTree Europe.Die Erdgaspreise seien saisonal bedingt und würden tendenziell mit zunehmendem Sommer und Nachfrageanstieg bis zum Beginn des Winters steigen. S&L-Anleger seien ähnlich optimistisch hinsichtlich Öl, das im letzten Monat einer gewissen Volatilität ausgesetzt gewesen sei. Während die OPEC das Angebot in Schach halten dürfte und die Spannungen im Nahen Osten weiterhin die Gefahr einer Versorgungsunterbrechung darstellen würden, dürfte die schwache Nachfrage Gegenwind für die Ölpreise schaffen, da die Weltwirtschaft durch die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China abfalle. Der Rohstoff, der von geopolitischen Spannungen und makroökonomischen Bedenken profitiere, sei Gold, das Anfang August weiterhin auf Fünfjahreshöchststände gestiegen sei. S&L-Investoren, die im Juli Long-Gold-Positionen hinzugefügt hätten, hätten sich gut für die jüngste Rally platziert. ...

