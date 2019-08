SK Innovation hat von Banken in den USA, Europa und China Darlehen in Höhe von 657 Millionen Dollar aufgenommen, um mehr in seine Produktionsstätten für E-Auto-Batteriezellen und Lithium-Ionen-Batterieseparatoren zu investieren. Das Geld will das Unternehmen unter anderem in den Bau zweier Batteriewerke in den USA und in Ungarn investieren, beide sollen 2022 in Betrieb gehen. Zudem will die Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...