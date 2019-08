Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen zum zweiten Quartal von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die strukturellen und hausgemachten Probleme des Autozulieferers seien wohl nicht so schnell zu lösen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aktionären drohten mit Blick auf die Unternehmensbilanz größere Risiken. Er schraubte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2019 deutlich nach unten./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 00:15 / BST

