Das Edogawa-NICHE-Komitee gab heute bekannt, dass der Edogawa-NICHE-Preis 2019 (www.edogawanicheprize.org) an Dr. Steven A. Rosenberg für seine bahnbrechende Arbeit bei der Entwicklung effektiver adoptiver Immuntherapien und gentechnisch veränderter T-Zellen vergeben wurde, die die Geburtsstunde eines neuen Kapitels im Kampf gegen Krebs einläutete. Dr. Rosenbergs Leistung hat wesentlich zur Entwicklung mehrerer immunsystem-basierter Medikamente und klinisch wirksamer Immuntherapien einschließlich der CAR-T-Zelltherapie beigetragen.

Dr. Steven A. Rosenberg, 2019 Edogawa NICHE Prize Awardee (Photo: Business Wire)

Dr. Rosenberg, der nach seinem Medizinstudium an der Johns Hopkins University in Biophysik promovierte, ist ein Sinnbild für die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Entwicklung klinischer Lösungen. Jetzt führt er, als Leiter der chirurgischen Abteilung (Surgery Branch) des National Cancer Institute (NCI), MD, USA, und als Professor für Chirurgie an der Uniformed Services University of Health Sciences und der George Washington University School of Medicine and Health Science ein starkes interdisziplinäres Team, das sich der Suche nach neuen Lösungen für Krebs widmet.

Statt der Interaktion von zwei oder mehr Spezialisten, die die interdisziplinäre Interaktion aussagekräftig macht, haben wir mit Dr. Rosenberg einen leidenschaftlichen Wissenschaftler gefunden, der selbst durch die Tore verschiedener Wissenschaftsbereiche schreitet und einen neuen Weg zur Lösung eines uralten Problems geht, der als so wertvoll erachtet wird, dass ihm diese Auszeichnung verliehen wird, sagte Dr. Masahiro Katoh, Vorsitzender des Edogawa-NICHE-Komitees.

Im Rahmen der Verleihung des Edogawa-NICHE-Preises 2019 an der University of Toronto, Kanada, wird Prof. Gary Levy, Vorsitzender des Preis-Komitees und Gründungs-Direktor, CIHR, Transplantationsprogramm, Dr. Rosenberg mit einer Medaille und Gedenktafel ehren, dessen Dankesrede im NCRM NICHE 2019 in Tokio, Japan, aufgezeichnet wird, gefolgt von dem 2019 Joyce James Till Travel Grant-Empfänger, PV Sudharsan, einem 2012-FCQ-Elitemitglied, der darüber informiert, wie FCQ in seiner Karriere geholfen hat (www.j2t2grant.org), und einer Präsentation über das Schulungsprogramm für Regenerative Medizin (www.regenmedcanada.com).

Der Edogawa-NICHE-Preis wurde 2018 vom Jinseisha Trust, dem das Edogawa Hospital, Tokio, und das Nichi-In Centre for Regenerative Medicine (NCRM) gehören, ins Leben gerufen und zeichnet Wissenschaftler oder Ärzte aus, deren Beiträge im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit zur Entwicklung von Prävention, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten führen. Wissenschaftler, die im Fujio Cup Quiz, seit 2006 einem Teil des NCRM NICHE (www.ncrmniche.org), Spitzenwerte erzielen und den Status eines FCQ-Elitemitglieds erhalten, haben bei der Nominierung der Preisträger Vorrang, was einzigartig für diesen Preis ist.

