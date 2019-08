marktEINBLICKE um 12: DAX-Kurse rutschen weiter in die Tiefe, K+S präsentiert sich trotzdem stark

Am Donnerstag geht der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt weiter. Anleger übernehmen die Nervosität, die sich am Vortag an der Wall Street gezeigt hatte. Neben dem Handelsstreit haben Börsianer in den USA vor allem den Anleihenmarkt und die inverse Zinsstrukturkurve, die eine Rezession ankündigen könnte, im Blick.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,9% 11.386 MDAX -1,4% 24.306 TecDAX -2,3% 2.633 SDAX -1,7% 10.220 Euro Stoxx 50 -0,7% 3.265

Die Topwerte im DAX sind Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1). Angesichts der Gesamtmarktschwäche ist es wenig verwunderlich, dass sich defensive Werte relativ gut behaupten können. In der zweiten Reihe steht K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) im Fokus, nachdem der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller neue Geschäftsergebnisse vorgelegt hat.

