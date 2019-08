Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der vom Telekommunikationsanbieter angekündigte Aktienrückkauf dürfte für einen Wiederanstieg der in den vergangenen Monaten zurückgekommen Bewertung sorgen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Maßnahme sei nicht erwartet worden und dürfte vom Markt positiv aufgenommen werden. Aus Sicht des Experten war der Kursabschwung in den vergangenen Monaten um die Hälfte ohnehin übertrieben./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-08-15/12:28

ISIN: DE0005089031