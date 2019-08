Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Quartal des Telekommunikationsanbieters sei zwar durchwachsen ausgefallen, doch die gesenkte Prognose liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sei die Entwicklung des Unternehmens besser, als sie auf den ersten Blick erscheine. Und zudem sei in den Aktien bereits viel Negatives im Zusammenhang mit dem Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes und den Kosten im Großhandelsgeschäft eingepreist./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-08-15/12:31

ISIN: DE0005545503