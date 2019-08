Die Lufthansa-Aktien haben am Donnerstag weiter deutlich nachgegeben auf das tiefste Niveau seit zweieinhalb Jahren. Zuletzt verloren sie am Dax-Ende fast 5 Prozent auf 12,91 Euro.

"Aus charttechnischer Sicht haben die Papiere bereits Mitte Juni einen herben Schlag hinnehmen müssen", sagte ein Börsianer. Nach der damaligen Gewinnwarnung habe der Kurs eine wichtige Unterstützung durchbrochen: Um die Marke von 17 Euro hätten die Tiefs von Ende Mai und Anfang Juni sowie vom Oktober 2018 gelegen. Mit dem Abrutschen darunter habe sich die technische Situation erheblich verschlechtert, führte er aus.

Unter einem Konjunktureinbruch leiden Fluggesellschaften besonders. Geschäftsreisen gehen dann zurück beziehungsweise werden verschoben. Auch das Frachtgeschäft lässt bei einem sinkenden Welthandel nach.

Im vergangenen Jahr hatten die Lufthansa-Papiere bereits 35 Prozent verloren. Seit Anfang 2019 haben sie nun schon rund ein Drittel ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt. Schlechter stehen im Dax in diesem Jahr nur Thyssenkrupp da. 2017 war für die Lufthansa an der Börse dagegen ein Spitzenjahr: Mit plus 150 Prozent waren die Aktien auf dem ersten Platz im Dax./ajx/mis

