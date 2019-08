Die Märkte haben die traditionell schwächere und von dünnen Umsätzen (was größere Bewegungen wahrscheinlicher macht) geprägte Sommerzeit für einen erwarteten Rücksetzer genutzt. Auslöser war im August mal wieder "The Donald", der nicht ganz überraschend die Handelskriegsrhetorik wieder aufflammen lässt (weitere Zölle auf Importe). China fackelte nicht lange und antwortete mit einem Warnschuss in Form eines schwächeren Yuans (das erste Mal seit 2008 unter 7 USD; damit neutralisiert die chinesische ... (Asset Standard)

