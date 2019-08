Berlin (ots) - Die Finalrunde hat begonnen: Bis zum 30. September kann auf www.deutschlands-pflegeprofis.de per Mausklick abgestimmt werden, welche der Landessieger bundesweit als "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" ausgezeichnet werden sollen.



Die Pflegeprofis aus allen 16 Bundesländern wurden von Patienten, Angehörigen, Freunden und Kollegen für den Wettbewerb des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV) vorgeschlagen, zudem gibt es eine eigene Kategorie für Pflege-Azubis.



Alle Landessieger treffen sich am 21. November zum "Fest der Pflegeprofis" im Berliner Reichstagsgebäude. Dort erhalten die Bundessieger ihre Auszeichnung aus den Händen von Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung und Schirmherr des Wettbewerbs.



Die Bundessieger des Wettbewerbs und der Kategorie Azubi erhalten zudem je 2.000 Euro Preisgeld. Für die Zweitplatzierten gibt es 1.000 Euro, für die Drittplatzierten 500 Euro.



Folgende Landessiegerinnen und -sieger stehen zur Wahl:



Baden-Württemberg



- Pflegeteam der Intensivstation A4

Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital - Ronja Kratky und Kolleginnen (Kategorie Azubi)

MB 42 Kinderorthopädie Klinikum Stuttgart - Olgahospital Bayern



- Pflegeteam Rosengarten

Rohesche Altenheim-Stiftung, Kleinwallstadt - Ann-Sophie Schmidt (Kategorie Azubi)

Klinik Hallerwiese, Nürnberg Berlin



- Pflegeteam der pneumologischen und infektiologischen

Intensivstation 144i

Charité - Universitätsmedizin Berlin - Szabolcs Fodor (Kategorie Azubi)

Alloheim Senioren-Residenz 'Polimar' Brandenburg



- Janine Orsin

ASB-Pflegeheim 'Haus zum Spreewald', Lübbenau - Carolin Schulz-Neumann (Kategorie Azubi)

KMG Seniorenheim Dosseblick, Neustadt (Dosse) Bremen



- Pflegeteam der Station 4

Prof.-Hess-Kinderklinik Klinikum Bremen-Mitte Hamburg



- Pflegeteam der Leukämiestation/C5A

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Torsten Kruppa (Kategorie Azubi)

Pflegen & Wohnen Holstenhof Hessen



- Pflegeteam 3C der Kinderklinik

Sana Klinikum Offenbach (Main) - Lukas Dieter (Kategorie Azubi)

Sana Klinikum Offenbach (Main) Mecklenburg-Vorpommern



- Pflegeteam der Gerontopsychiatrie

Station L2b

Sana HANSE-Klinikum Wismar Niedersachsen



- Manuel Strohdeicher

Sana Klinikum Hameln-Pyrmont - Sarah Bockemann (Kategorie Azubi)

Evangelisches Krankenhaus Oldenburg Nordrhein-Westfalen



- Pflegeteam der Station NIPS

Universitätsklinikum Bonn - Amelie Beckmann (Kategorie Azubi)

Sankt Josef-Hospital, Xanten Rheinland-Pfalz



- Christine Goßlau

Kemperhof, Koblenz - Leonie Kern (Kategorie Azubi)

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein Saarland



- Pflegeteam der Intensivstation

CaritasKlinikum Saarbrücken - St. Theresia - Marvin Hey-Bernd (Kategorie Azubi)

Marienhaus Klinikum Saarlouis Sachsen



- Pflegeteam der Station Neurologie

Lausitzer Seenland Klinikum, Hoyerswerda - Melissa Steinhof und Nora Schindler (Kategorie Azubi)

Sana Kliniken Leipziger Land, Borna Sachsen-Anhalt



- Pflegeteam der Intensivstation

MediClin Herzzentrum Coswig - Lisa Barthelmann (Kategorie Azubi)

Pflegedienst Schleinitz, 'Haus Vergissmeinnicht', Bad Dürrenberg Schleswig-Holstein



- Christina Grahl

AMEOS Pflege Neustadt, Neustadt in Holstein - Christine Harms (Kategorie Azubi)

Intensivpflege Baulig, Krempe Thüringen



- Team der Station E120

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Universitätsklinikum Jena - Alida Kunert (Kategorie Azubi)

MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg Hintergrund



Für ihren täglichen Einsatz und ihr persönliches Engagement verdienen die 1,2 Millionen Pflegeprofis in Deutschland neben guten Arbeitsbedingungen und einer fairen Vergütung vor allem auch Wertschätzung. Deshalb veranstaltet der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) in diesem Jahr zum zweiten Mal den Online-Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" (www.deutschlands-pflegeprofis.de). "Pflegerinnen und Pfleger tragen wesentlich dazu bei, Deutschlands Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt zu machen", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.



Haben Gynäkologinnen keine Lust auf Karriere? Herrscht Frauenärztemangel in Deutschland? Zu beobachten ist, dass aktuell, durch eine erhöhte Geburtenquote - auch bedingt durch die Zuwanderung -, viele Kliniken und Krankenhäuser Ihre Gynäkologie-Abteilungen erweitern oder gar neu bauen.



Die scheinbar lukrative Frauenheilkunde erhöht den Wettbewerb und verleitet die Häuser zu Aktionismus - strukturierte Belegungsstrategie/Positionierungskonzepte sind nach Recherchen der Hamburger Personalberater kaum erkennbar.



Alternative etablierte Kliniken



Alternativen - und seit Jahrzehnten in der Gynäkologie etabliert - sind zwei moderne Kliniken in Bayern und Niedersachen, die aktuell von den Hamburger Headhuntern bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in der Gynäkologie unterstützt werden. Beide Krankenhäuser bieten langfristige Perspektiven und einen krisensicheren Arbeitsplatz plus der Möglichkeit Zusatzqualifikationen in den Bereichen Uro-Gynäkologie, Beckenbodenchirurgie, Gynäkologischen Onkologie, speziellen Geburtshilfe und Perinatalmedizin zu erwerben.



Leitende Oberärztin in Niedersachsen



Für das Lehrkrankenhaus in Niedersachsen wird eine Leitende Oberärztin Gynäkologie und Geburtshilfe gesucht, die für die Sicherstellung der medizinisch hochwertigen Versorgung der Patienten sowie für die sichere Durchführung aller gängigen OP-Verfahren, für die Übernahme von Leitungsaufgaben in Vertretung des Chefarztes sowie für die Ausbildung von Assistenzärzten verantwortlich ist.



Möglichkeit der Forschung



Regelmäßige Einsätze in der Geburtshilfe werden genauso Teil der Aufgaben sein, wie eine aktive Mitgestaltung bei der Zukunftsausrichtung der Frauenklinik als auch die Vorbereitung und Durchführung von Organisations- und Investitionsmaßnahmen. Darüber hinaus bietet die Frauenklinik große Unterstützung und Möglichkeit bei der Forschung und eine 100-Prozentige Pflegefachkraftquote.



Oberarzt in Bayern



Darüber hinaus Eine möchte eine Frauenklinik in Bayern sein Ärztliches Personal verstärken und sucht daher einen Oberarzt Gynäkologische Onkologie für seine zwei modernen Standorte. Der Oberarzt wird in der neu ausgerichteten Abteilung von einem Team aus einem erfahrenen Chefarzt sowie weiteren Oberärzten und einem qualifiziertem Hebammenteam unterstützt - auch hier garantiert der sehr gute Pflegeschlüssel eine qualitativ hochwertige Betreuung der Patientinnen.



Ausführung operativer Tätigkeiten



Die anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer modernen Abteilung - mit einem umfangreichen Spektrum der konservativen und operativen Gynäkologie - umfasst die Sicherstellung der medizinischen hochwertigen Versorgung der Patienten, die Ausführung operativer Tätigkeiten, die aktive Mitgestaltung beim organisatorischen Auf- und Ausbau der Abteilung und die Einbringung und Etablierung zusätzlicher Angebote sowie die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit.



