Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mieter in den Wohnanlagen am Zinkhüttenplatz, an der August-Thyssen-Straße und an der Walther-Rathenau-Straße in Duisburg-Hamborn können demnächst mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen: Der Gebäudeeigentümer Brune Real Estate AG & Co.KG und die Tele Columbus AG (ISIN DE000TCAG172/ WKN TCAG17) haben eine Anbindung des Zinkhüttenparks an das glasfaserbasierte Netz von Tele Columbus vereinbart, so die Tele Columbus AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

