Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wohin entwickelt sich der chinesische Markt? Anleihe-, Aktien- und Multi-Asset-Experten von UBS Asset Management werfen einen Blick in die Zukunft Chinas.Dank unterstützender Maßnahmen der Regierung dürfte sich die Wirtschaft im Reich der Mitte schon im zweiten Halbjahr 2019 stabilisieren. Das eröffne ein attraktives Einstiegsfenster für Hochzinsanleihen, während sich Staatsanleihen zu einem sicheren Hafen etablieren würden. Im Aktienbereich gelte es, Störgeräusche auszuschalten und sich auf die Fundamentaldaten zu konzentrieren. Vor allem Unternehmen, die von der wachsenden heimischen Nachfrage profitieren, scheinen im Vorteil, so die Experten von UBS Asset Management. ...

