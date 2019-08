Nordex überraschte am Mittwoch mit einem positiven Ausblick auf das Gesamtjahr. Dank gut gefüllter Auftragsbücher und einem anziehenden Geschäft zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sind die Ziele bislang nicht in Gefahr - trotz der drohenden Konjunktureintrübung. Die Aktie (A0D655) gehörte daher zu den positiven Ausnahmen an einem rabenschwarzen Börsentag. Auch ein attraktives Bonus-Zertifikat könnte eine Anlagealternative sein ...

