Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") hat bekannt gegeben, dass sein Vero Automated Connection Integrity System, das künstliche Intelligenz einsetzt, um die Bohrungsintegrität mit absoluter Sicherheit zu validieren und Sicherheitsrisiken zu minimieren, seit seiner Markteinführung weltweit 15.000 Rohrverbindungen in 50 Einsätzen komplettiert hat.



In weniger als zwei Jahren liefert Vero damit einen Mehrwert für Produzenten auf der ganzen Welt. Zu den beachtlichen Ergebnissen aus der Praxis zählen unter anderem:



- Kasachstan: Abwicklung mehrerer Aufträge pro Monat für einen

Betreiber mit null Nebenzeiten bei gleichzeitiger konsequenter

Effizienzsteigerung und weniger Mitarbeitern auf dem eigentlichen

Rig Floor.

- Vereinigte Arabische Emirate: Offshore-Betrieb konnte bei mehreren

Jobs eine Steigerung der Laufgeschwindigkeiten um 30 Prozent bei

gleichzeitig null beanstandeten Verbindungen verzeichnen.

- Norwegen: Verbesserung der bisherigen mechanisierten

Betriebsleistung um 15 Prozent hat für schnellste

Liner-Running-Operation auf dieser Rigg seit vier Jahren gesorgt.

- Katar: Betreiber fragte spezifisch nach dem System, als es

notwendig wurde, eine Verrohrung abzubrechen und neu aufzusetzen.

Weatherford führt derzeit einen dritten kommerziellen Einsatz für

den Betreiber durch. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Phasen, von Herstellung der Rohre bis zur Einrichtung des Bohrlochs, optimiert Vero die Effizienz und eliminiert Fehler, die zwangsläufig auftreten, wenn die Verbindungen nur anhand von menschlichem Urteilsvermögen überprüft werden. Die Lösung minimiert auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit von Totalausfällen und einem Scheitern der Bohrung aufgrund von schlecht ausgebauten Verbindungen, und trägt zu einer signifikanten Senkung der Gesamtbetriebskosten des Bohrlochs, der Minimierung von Risiken für die Personalsicherheit und zum Schutz der Unternehmensreputation bei.



"Vero hat sehr gute Zukunftsaussichten", erklärt Dean Bell, President Well Construction bei Weatherford. "Dies ist ohne Frage die bahnbrechendste Technologie, die jemals im Bereich Tubular Running eingeführt wurde, und die Betreiber wissen das zu würdigen. Vero wird inzwischen in den meisten wichtigen Offshore- und Onshore-Märkten der Welt eingesetzt, der erste Einsatz in den USA soll diesjährig im Herbst im Golf von Mexiko beginnen. Vero geht über reines Tubular Running hinaus und unterstützt unsere Kunden bei der Einrichtung von Bohrlöchern, die ein Leben lang halten".



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, verfügt über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt mehr als 24.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com, oder besuchen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



Kontakt:



Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief Marketing

Officer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg



