Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter und seine Tochter 1&1 Drillisch zeigten trotz der leicht gesenkten Jahresprognose eine kontinuierliche Dynamik in ihrem Geschäft, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem seien die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und kein großes Ereignis gewesen. Mangels Klarheit zu Drillischs 5G-Plänen dürfte die Marktreaktion trotz des angekündigten Aktienrückkaufs durch United Internet eher gedämpft ausfallen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 06:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-08-15/13:51

ISIN: DE0005545503