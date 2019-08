Berlin (ots) - Das Amt des SPD-Vorsitzenden ist für Außenminister Heiko Maas "eine Verlockung". Dies gelte für jeden SPD-Spitzenpolitiker, der nicht lüge oder am falschen Platz sei, sagte Maas dem Berliner "Tagesspiegel" in einem Video-Interview zum 50. Jubiläum der Kanzlerwahl Willy Brandts. Brandt war auch 23 Jahre Parteichef der Sozialdemokraten.



https://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-bundeskanzler-willy-brandt-aussenminister-heiko-maas-nennt-spd-vorsitz-eine-verlockung/24906864.html



