Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 17 auf 16 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen der Schweizer für das zweite Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Salman Khan in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Abschwächung des Wachstums in der EU und die Aussicht auf lange währende niedrige Zinsraten begrenze das Potenzial für die Investmentbanken./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530