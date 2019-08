Die Kursturbulenzen am Gesamtmarkt - der TecDAX verliert -3,23% - ziehen die Drillisch-Aktie (WKN: 554550) in die Tiefe. Mit einem Minus von -11,05% auf 22,38 Euro steht der Wert am Donnerstagmittag nach Nordex an der Spitze des Tagesverlierer-Rankings im führenden deutschen Technologie-Index.

Darüber hinaus erschreckt der Mobilfunk-Konzern Anleger mit einer Gewinnwarnung für 2019. So rechnet die 1&1 Drillisch AG wegen der verstärkten Nachfrage von Bestandskunden bei LTE-Tarifen beim ...

