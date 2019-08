Von Tonya Garcia

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat auch im zweiten Quartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Außerdem wird der Konzern beim Ausblick optimistischer. Anleger reagieren hoch erfreut, der Aktienkurs schnellt im vorbörslichen Handel in den USA um knapp 6 Prozent in die Höhe.

Walmart meldete für das Quartal einen Nettogewinn von 3,61 Milliarden US-Dollar oder 1,26 Dollar je Aktie. Vor einem Jahr stand noch ein Verlust von 861 Millionen Dollar oder 29 Cent zu Buche. Bereinigt verdiente der Konzern 1,27 Dollar je Anteil, 5 Cent mehr als laut Factset von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf gut 130 Milliarden Dollar und erfüllte damit die Konsensschätzung. Währungsbereinigt ergab sich eine Zunahme um 2,9 Prozent. Deutlich an Fahrt gewonnen hat der Internethandel in den USA, die Einnahmen schossen um 37 Prozent in die Höhe.

In den USA nahm der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 2,8 Prozent zu, Analysten hatten 2,6 Prozent vorhergesagt.

Für das neue Geschäftsjahr wird Walmart etwas zuversichtlicher und geht nun von einem Anstieg des Umsatzes in den USA auf vergleichbarer Fläche am oberen Ende der bisher genannten Spanne von 2,5 bis 3 Prozent aus. Für den konsolidierten Gesamtumsatz werden wechselkursbereinigt "rund" statt "mindestens" drei Prozent mehr erwartet. Der Internethandel soll um 35 Prozent wachsen, wurde bekräftigt. Das bereinigte Ergebnis soll inklusive Flipkart leicht sinken oder leicht steigen. Bisher war mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich geplant worden.

