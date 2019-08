BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas hat das Amt des SPD-Parteivorsitzenden als "Verlockung" bezeichnet. Dies gelte für jeden SPD-Spitzenpolitiker, der nicht lüge oder am falschen Platz sei, sagte Maas dem Tagesspiegel in einem Video-Interview zum 50. Jubiläum der Kanzlerwahl Willy Brandts. Brandt war 23 Jahre Parteichef der Sozialdemokraten. "Da ich nicht lügen will und da ich auch nicht am falschen Platz bin, würde ich immer sagen: Natürlich ist es eine Verlockung", sagte der SPD-Politiker. "Trotzdem würde ich nicht jedem empfehlen, der das als Verlockung empfindet, danach zu streben."

Maas gilt als ein möglicher weiterer Kandidat für den SPD-Vorsitz, für den die Meldefrist am 1. September endet. Er plädierte auch dafür, dass Politiker sich Willy Brandt zum Vorbild nehmen und mutiger sein sollten. Politiker seien heute manchmal "zu anspruchslos", sagte Maas. Eine Figur wie Willy Brandt, die in der historischen Rückschau vielleicht etwas übermächtig sei, sei von daher "kein schlechter Maßstab".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2019 07:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.