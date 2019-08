Die NordLB hat das Kursziel für Dürr nach Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angesichts vieler Warnungen anderer Unternehmen aus der Branche hätten die reduzierten Jahresziele des Anlagenbauers nicht gänzlich überrascht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an den aktualisierten Ausblick an./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 11:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 11:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-08-15/14:21

ISIN: DE0005565204