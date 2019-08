Berlin (ots) - Außenminister Heiko Maas (SPD) fordert mehr osteuropäische Initiativen Deutschlands. Im Moment drohe die Spaltung der Europäischen Union in Ost und West, warnt Maas in einem Videointerview mit dem Berliner "Tagesspiegel". Ausgehend von der Ostpolitik des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt sagte er: "Mehr Initiativen mit Blick auf unsere osteuropäischen Nachbarn sind nicht nur für Deutschland historisch wichtig, sondern es ist auch für die Zukunft der Europäischen Union existenziell."



Das Videointerview ist Teil einer Reihe zum 50. Jahrestag der Kanzlerwahl Willy Brandts, die der "Tagesspiegel" in Zusammenarbeit mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung veröffentlicht:



https://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-bundeskanzler-willy-brandt-aussenminister-heiko-maas-nennt-spd-vorsitz-eine-verlockung/24906864.html



