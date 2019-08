Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Bank von 6,00 auf 5,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Kapitalausstattung des Geldhauses lasse nicht viel Spielraum für Wachstum im Kerngeschäft, um dem Margendruck entgegenzuwirken, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kapitaldecke bleibe das bestimmende Thema bei der Deutschen Bank./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-08-15/14:28

ISIN: DE0005140008