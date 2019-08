Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 600 dänischen Kronen belassen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) habe die dänische Großreederei vergleichsweise niedrige Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern habe von einer rascheren Umsetzung von Synergien profitiert./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 06:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 06:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-08-15/14:33

ISIN: DK0010244508