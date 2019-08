von Jörg Billina, Euro am SonntagDeutschland wird älter - bis zum Jahr 2060 steigt der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung von aktuell 21 auf 34 Prozent. Und Umfragen zufolge wollen über 90 Prozent der älteren Menschen, solange es geht, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen. Auch wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...