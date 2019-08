Sonderlich viele Informationen zum Geschäftsverlauf des laufenden Jahres von Netfonds gibt es bislang noch nicht. Und so lässt sich schwer einschätzen, ob der jüngste Kursrücksetzer des Finanzdienstleisters eher dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet war, oder ob auch die Hamburger ihre Ziele womöglich enger stecken müssen. Immerhin: Auf der Hauptversammlung am 14. August 2019 hob das Management […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Netfonds, Mühlbauer appeared first on Boersengefluester.

