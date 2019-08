Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist heute leichte Erholung angesagt. Gestern hatten noch Rezessionsängste dominiert und den Dow Jones in die Knie gezwungen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Cisco Systems, Canopy Growth, Apple und Berkshire Hathaway. Marco Uome mit allen wichtigen Informationen kurz vor Handelsstart. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.