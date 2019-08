Der Konzernumbau bei THYSSENKRUPP wird von Vorstandschef Guido Kerkhoff mit Hochtouren vorangetrieben. Inzwischen werden alle möglichen Optionen ohne Scheuklappen durchdacht. Eine strategische Option ist auch der Börsengang der Aufzugssparte. Durch eine mögliche Ausgliederung der Pensionslasten könnte sich ThyssenKrupp zudem nachhaltig entschulden. Seit den 60er-Jahren ist Hans A. Bernecker ein intimer Kenner der deutschen Stahlbranche. In der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse beschreibt Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte auf der Basis exklusiver Insiderkenntnisse, wie THYSSENKRUPP die Trendwende schaffen kann.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 33! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 33:



Themen u.a.:++ Konjunktur: Abkühlung statt Rezession ++ Markttechnik: Werden die Shortpositionen eingedeckt? ++ THYSSENKRUPP: Befreiungsschlag bei den Pensionslasten? ++ SIEMENS HEALTHINEERS zeigt Flagge ++ BAYER: Die Wette auf den Vergleich++ KRAFT HEINZ: Sind das schon Einstiegskurse? ++ UBER und LYFT: Ist das Geschäftsmodell zukunftsfähig? ++ GOLD geht seinen Weg



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info