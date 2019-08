Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat auch im zweiten Quartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet.Außerdem wird der Konzern beim Ausblick optimistischer. Anleger reagieren hoch erfreut, der Aktienkurs schnellt im vorbörslichen Handel in den USA um knapp 6 Prozent in die Höhe.Walmart meldete für das Quartal einen Nettogewinn von 3,61 Milliarden US-Dollar oder 1,26 Dollar je Aktie. Vor einem Jahr stand noch ein Verlust von 861 Millionen Dollar oder 29 Cent zu Buche. Bereinigt ...

