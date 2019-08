Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental nach einer Roadshow mit Konzernchef Elmar Degenhart von 137,50 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtigste Botschaft sei, dass die derzeitige Margensituation für den Autozulieferer nicht akzeptabel sei, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schätzt den Kampfgeist von Degenhart, sieht aber keine kurzfristigen Kurstreiber und passte das Kursziel an eine gesunkene Branchenbewertung an./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 05:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-08-15/15:56

ISIN: DE0005439004