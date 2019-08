Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Starke Zahlen auf dem US-Markt und optimistischere Ziele dürften den Aktienkurs des Handelskonzerns kräftig antreiben, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gute Abschneiden auf dem Heimatmarkt könne auch eine positive Indikation für den Einzelhändler Target sein./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 08:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-08-15/15:57

ISIN: US9311421039