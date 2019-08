Cloud-basierte Lösung ermöglicht es WooCommerce-Benutzern, Auftrags-, Kunden- und Bestandsdaten automatisch zwischen WooCommerce-Schaufenster und einer Reihe von Geschäftssystemen zu verschieben

PITTSBURGH, Aug. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Handelspartner-Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen, gab heute seine Integration mit WooCommerce bekannt, einer Open-Source- und vollständig anpassbaren E-Commerce-Plattform für Unternehmer weltweit. Die neue Cloud-basierte Plattform ermöglicht es E-Händlern, wichtige Bestelldaten automatisch zwischen ihrem WooCommerce-Schaufenster und einer Reihe beliebter Geschäftssysteme zu übertragen und mehrere Vertriebskanäle auf einer Plattform zu konsolidieren.

"TrueCommerce versteht sich als plattformunabhängiger Enabler für das sich schnell entwickelnde Ökosystem des digitalen Handels", sagte TrueCommerce-Präsident Ross Elliott. "Unser Ziel ist es, Online-Händlern zu helfen, sich mit jeder Plattform, jedem Kanal oder Marktplatz zu verbinden. Es ist spannend, mit WooCommerce, einer wahrhaft globalen Community, zusammenzuarbeiten, um ihren Mitgliedern zu helfen, Geschäfte in alle Richtungen zu tätigen."

TrueCommerce Cloud Integration für WooCommerce ermöglicht seinen Nutzern:

Einen schnellen Austausch von Schlüsseldaten wie Auftragsaktualisierungen und Inventarisierung zwischen einem WooCommerce-basierten Schaufenster und den meisten Geschäftssystemen.

Das automatische Versenden von Bestellungen sowie einfaches Erstellen neuer Kundenprofile in den meisten Geschäftssystemen

Das Eliminieren von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben und damit verbundenen Fehlern, um kostspielige Retouren zu minimieren.

Das automatische Senden von Trackinginformationen und Ausführungsbestätigungen an Käufer über WooCommerce.

Das Erfüllen von WooCommerce-Bestellungen über die Lösung TrueCommerce Pack & Ship.

Das Konsolidieren mehrerer Vertriebskanäle wie herkömmliche EDI-, Drop-Ship-, Marketplace- und E-Commerce-Aufträge von einem Anbieter.

Das automatische Versenden von Auftragsinformationen an Drittanbieter, um Supply-Chain-Outsourcing-Projekte zu rationalisieren.

Die Integration von TrueCommerce in WooCommerce ist eine Erweiterung von TrueCommerce Foundry - ein breites Spektrum an Unified Commerce Services und Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander verbinden. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus ihren Omni-Channel-Initiativen zu machen, indem sie Business P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analysen und Produktinformationsmanagement bietet.

Die Lösung nutzt das Global Commerce Network von TrueCommerce, zu dem über 92.000 vorkonfigurierte Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister gehören. Als ein echter Managed-Service-Anbieter verwaltet TrueCommerce den Onboarding-Vorgang für neue Handelspartner sowie das laufende Management von Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen spezifisch für jeden Handelspartner.

Über WooCommerce

WooCommerce ist eine vollständig anpassbare Open-Source-E-Commerce-Plattform für Unternehmer weltweit.

Weitere Informationen finden Sie auf https://woocommerce.com

Über TrueCommerce

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, Ihr Unternehmen über die gesamte Lieferkette hinweg zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was danach kommt, integriert. Um im heutigen dynamischen globalen Markt führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com .