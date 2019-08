Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hat Jürg Zeltner (52) als neues Mitglied nominiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Schweizer soll Richard Meddings (61) folgen, der sein Aufsichtsratsmandat nach knapp vier Jahren zum 31. Juli 2019 niedergelegt hat. Die Nominierung erfolgte durch den Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats nach Abschluss eines externen Suchprozesses und in Abstimmung mit verschiedenen Großaktionären. ...

