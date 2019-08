Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fast alle argentinischen Staatsanleihen handeln mittlerweile zwischen 40 und 50 Cent pro Dollar, so Luc D'hooge, Head of Emerging Markets Debt bei Vontobel Asset Management.Das deute darauf hin, dass diejenigen, die jetzt verkaufen würden, einen Zahlungsausfall als unvermeidlich und unmittelbar bevorstehend ansehen und weit unterdurchschnittliche Recovery Rates erwarten würden. Nach Meinung der Experten würden die derzeitigen Anleihekurse jedoch kein objektives Bild der Situation zeigen. Die Tatsache, dass Anleihen wahllos auf der ganzen Linie in mehr oder weniger der gleichen Größenordnung gefallen seien, deute auf einen ineffizienten und panischen Markt hin - genau die Art von Markt, die die Experten verstehen und gut kennen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...