Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nordex wieder. Nach der gestrigen Bilanzvorlage ging es für die Aktie des Windkraftanlagenbauers zunächst deutlich aufwärts. Heute muss sie diese Zugewinne aber bereits wieder abgeben. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem dritten Platz. Hexagon Composites befindet sich in der erweiterten Peergroup von Nel. Da Hexagon nun enttäuschende Zahlen präsentiert hat, geht es auch für die Nel-Aktie abwärts.