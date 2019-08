Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt zeigte sich in dieser Woche ausgesprochen wankelmütig. Auf kurze Erholungsversuche folgte schnell wieder ein Rutsch abwärts. Patrick Dewayne und Viola Grebe blicken in der Sendung "Die Woche" auf den Handelskonflikt USA / China, die Regierungskrise in Italien und die zuletzt aufgetretenen Rezessions-Warnsignale.