Dermapharm ist ein Anbieter von Markenmedizin und Gesundheitsprodukten. Das Wachstum der 1991 gegründeten Firma, die 2018 an die Börse gegangen ist kam dabei aber vor allem über den Vertrieb, aber auch die Entwicklung eigener Produkte und Zukäufe kleinerer Firmen. So gehört das beliebte Bite Away zu Dermapharm. Markenmedizin ist antizyklisch und könnte daher auch gut in ein unruhigeres Börsenumfeld passen. Allerdings hält die Familie um den in der Müncher Schickeria bekannten Gründer über 75% der Aktien wodurch es noch nicht einmal für eine Sperrminorität reicht. In dem Aktienvideo wird ermittelt wann diese defensive Aktie trotzdem nach dem fairen KGV kaufenswert

