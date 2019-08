Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta010/15.08.2019/16:15) - Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft erachtet die nachstehenden vorläufigen Kennzahlen als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Deutsche Balaton-Konzerns im ersten Geschäftshalbjahr 2019 und veröffentlicht diese deshalb vorab.



Die Beteiligungsgesellschaft Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, hat ihr erstes Geschäftshalbjahr 2019 (01.01.2019 - 30.06.2019) mit einem voraussichtlichen Konzernhalbjahresüberschuss nach Steuern (IFRS) (Periodenergebnis) in Höhe von rd. 34,2 Mio. EUR abgeschlossen. Das auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallende Periodenergebnis beträgt zum 30.06.2019 rd. 29,1 Mio. EUR.



Das Konzernergebnis resultiert insbesondere aus dem Segment "Vermögensverwaltend" und hier aus dem "Bewertungsergebnis aus anderen Finanzanlagen und finanziellen Vermögenswerten" in Höhe von insgesamt 32,0 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum 0,01 Mio. Euro). In dieser Position sind dabei insbesondere sämtliche Zu- und Abschreibungen, Dividendenerträge sowie alle weiteren Fair Value Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Wertpapieren, enthalten.



Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern setzt sich aus dem Segment "Vermögensverwaltend" in Höhe von rd. 31,9 Mio. EUR, dem Segment "Beta Systems" in Höhe von rd. 4,9 Mio. EUR sowie dem Segment "CornerstoneCapital" in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR zusammen.



Das IFRS-Konzerneigenkapital hat sich zum 30.06.2019 um rd. 36,9 Mio. EUR auf rd. 360,6 Mio. EUR erhöht (31.12.2018: rd. 323,7 Mio. EUR). Das den Anteilseignern der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zuzurechnende Eigenkapital ist im ersten Halbjahr 2019 auf rd. 285,3 Mio. EUR gestiegen (31.12.2018: rd. 258,1 Mio. EUR).



Die Konzernbilanzsumme zum 30.06.2019 ist mit rd. 537,8 Mio. EUR um rd. 26,1 Mio. EUR gestiegen (31.12.2018: rd. 511,7 Mio. EUR).



Die vorgenannten Zahlen basieren auf dem heute vom Vorstand zum 30.06.2019 aufgestellten vorläufigen Konzern-Halbjahresfinanzbericht (01.01.2019 - 30.06.2019) (IFRS) der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Der endgültige Konzern-Halbjahresfinanzbericht wird voraussichtlich Ende August 2019 veröffentlicht werden.



An der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 bezüglich einer positiven Veränderung des IFRS-Eigenkapitals von 8 % - 12 %, die im Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018 dargestellt ist, hält der Vorstand trotz aktuell gedämpfter Ertragserwartungen für das zweite Halbjahr 2019 aufgrund deutlich gestiegener Marktunsicherheit weiter fest.



(Ende)



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE000A2LQT08 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1565878500188



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 15, 2019 10:15 ET (14:15 GMT)