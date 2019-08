Anleger fürchten einen Währungskrieg und bangen um die Weltkonjunktur. Jetzt schlägt die Stunde der Strategiefonds, deren Manager investieren wie die Hedgefonds-Gurus. Ein exklusives Ranking zeigt, wer das am besten kann.

Der Handelskonflikt wischen China und den USA schwelt weiter, die Notenbank Fed eiert in Sachen Zinssenkung herum, die Börsen beben - und drei top-bezahlte Geldprofis tun: nichts. "Unser Fonds-portfolio ist wunderbar aufgestellt", sagt Sergej Crasovschi, Chef von Portfolio Advice, am 2. August. Und da er daran glaubt, dass der Markt noch weiter turbulent bleibt, "muss man nicht gleich am ersten Tag ins fallende Messer greifen". Jochen Felsenheimer vom Münchner Asset-Manager XAIA Investment hatte bereits auf Kursrückgänge bei den Anleihen des US-Autozulieferers American Axle & Manufacturing gesetzt. Als der schlechte Geschäftszahlen und einen düsteren Ausblick präsentierte, ging Felsenheimers Wette auf.

Auch der promovierte Volkswirt geht von unruhigen Wochen aus, er musste seine Ideen nur noch an die niedrigeren Kurse anpassen - und konnte sich auf ein Wochenende am Schliersee freuen. Franz Führer, Fondsmanager des Lupus alpha All Opportunities, schaute aus dem Urlaub zu, wie der Dax den August mit einem Minus von drei Prozent begann. Da nur 30 Prozent seines Fonds den Börsenschwankungen ausgesetzt waren, konnte er sich entspannt zurücklehnen. Den Aktienabsturz überstand der Fonds mit nur 0,4 Prozent minus.

Über viele Monate waren Sicherungsmaßnahmen, die Fonds vor Börsenabstürzen bewahren sollten, eher teurer Schnickschnack. Doch seit Ende Juli zahlen sie sich aus: Die US-Notenbank kündigte, anders als erwartet, mal keine weiteren Zinssenkungen an. US-Präsident Donald Trump belegte China mit neuen Zöllen, in der Straße von Hormus kaperte der Iran britische Tanker, und Unternehmen von Lufthansa bis Panasonic enttäuschten mit ihren Halbjahreszahlen.

Ziel Nummer eins: Verluste vermeiden

In solchen Zeiten bewähren sich Fonds, die eine ruhige Entwicklung in unruhigen Märkten versprechen. Sie tragen komplizierte Namen wie Absolute Return, Long-Short, Global Macro. Das Arnsberger Fondsanalysehaus MMD fasst sie unter der Kategorie "Strategiefonds" zusammen. Ihr Name ist Programm: Im Idealfall erzielen sie mit ihrer Strategie ein Plus, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung, selbst wenn es am Aktien- oder Rentenmarkt ein Minus gibt. "Die Fonds lohnen sich als langfristige Beimischung im Depot, weil sie - wenn sie gut gemacht sind - nicht im Gleichklang mit traditionellen Anlagekategorien laufen", sagt Nicolai Bräutigam von MMD. Er hat aus 370 Portfolios die besten Strategiefonds in fünf Kategorien ermittelt (siehe Tabelle Seite 79). "Im Spätzyklus eines Aktienaufschwungs und in der Niedrigzinsphase kommen die alternativen Strategien häufiger in die engere Wahl der Investoren", sagt Bräutigam. Bei manchen Großinvestoren sind sie auch längst ein fester Bestandteil im Depot. Rund zwei Drittel der Gelder, die Strategiefonds verwalten, stammen von Pensionsvermögen, Banken oder Versicherern. Anbieter wie Pictet, XAIA und Ennismore lassen in einzelne Fonds keine Neuanleger investieren, weil ihre Fonds mit Geld überschüttet wurden.

In die Strategiefonds-Auswertung fließen sowohl Rendite- als auch Risiko-Komponenten ein. Gemessen wurden der Wertzuwachs der Portfolios innerhalb von drei Jahren, die negativen Kursschwankungen (Semi-Volatilität) und die zwischenzeitlichen maximalen Verluste. Die MMD-Auswertung zeigt, dass Strategiefonds den Anlegern in Baissephasen durchaus Schutz bieten. Deutlich wird das beim Vergleich ihrer Risikokennziffern mit denen für den Dax oder den Weltaktienindex von MSCI. In den vergangenen drei Jahren lag der maximal erlebte Verlust etwa bei Long-Short-Strategien bei einem Drittel des Verlusts einer Dax-Investition. Traditionelle Misch- oder Vermögensverwaltungsfonds würden im Gegensatz zu den Strategiefonds stärker "mit den Märkten atmen", so Bräutigam. In traditionellen Mischfonds soll die Kombination aus Aktien und Zinspapieren zwar ebenfalls das Auf und Ab an den Finanzmärkten glätten. "Dieser Ansatz bietet jedoch keine Ausfallsicherheit, wenn Anleihe- und Aktienmärkte im Gleichschritt fallen", sagt Elif Aktug, Leiterin der Hedgefondseinheit Agora bei der Schweizer Bank Pictet. Zweistellige Verluste auf Jahressicht, die bei Mischfonds durchaus üblich sein können, sollen Strategiefonds vermeiden. Dafür laufen viele von ihnen immer dann, wenn es an den Aktienmärkten aufwärtsgeht, der Börse hinterher.

Strategiefonds sind ein Mittelding zwischen einem Hedgefonds, der bei der Anlage weitgehend frei ist, und einem klassischen Investmentfonds, dessen Manager sich an strenge Regeln halten muss. Die Manager der Fonds dürfen den Einsatz von Derivaten nicht unbegrenzt ausweiten. Die Finanzinstrumente lassen Wetten auf steigende oder fallende Kurse zu - mit niedrigem Kapitaleinsatz und hoher Gewinnchance. Das sind die beliebtesten Spielarten der Strategiefonds:

Long-Short, Multi-Asset, Global Macro: Die beliebtesten Spielarten der Strategiefonds

Long-Short. Bei dieser sehr prominenten Variante konzentrieren sich Fondsmanager auf die Unternehmensanalyse. Wenn die Aktienkurse steigen, profitieren die Fonds, weil sie Aktien im Depot halten (long). Glauben sie nicht an den Erfolg eines Unternehmens oder halten die Aktien für heillos überteuert, wetten Fondsmanager auf fallende Kurse (short). Mit dem Ertrag aus solchen Geschäften können die Manager im fallenden Markt die Verluste aus Long-Positionen auffangen. Der von Franz Führer gemanagte Lupus alpha All Opportunities, der in diese Kategorie fällt, ist im Schnitt mit 30 Prozent des Fondsvermögens den Kursschwankungen der europäischen Aktienmärkte ausgesetzt. In einem steigenden Aktienmarkt ist er also nicht vorn dabei. Er handelt aber Aktien auch nicht hektisch hin und her, sondern hat einige, wie etwa den deutschen Biotechstar Evotec, schon seit einem Jahrzehnt im Depot. Short war er im Frühjahr etwa auf Deutsche Wohnen, als in Berlin die Diskussion über Enteignungen von Großvermietern aufkam. Die Short-Position wurde bereits mit Gewinn geschlossen.

Renten. Ähnlich wie mit Aktien lässt sich auch bei Anleihen von Unternehmen oder Staaten auf steigende und auf fallende Kurse wetten. Die Fondsmanager nutzen jegliche Form von Renditedifferenzen im breiten Anleiheuniversum. Lange war die erwartete Zinswende das beste Verkaufsargument für Strategiefonds mit Renten. Wenn die Zinsen neuer Anleihen anziehen, führt dies bei den dann weniger attraktiven älteren Papieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...