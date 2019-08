von Thomas Strohm, Euro am SonntagObwohl die Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Notenbank durch eine kräftige Leitzinssenkung neue Nahrung erhalten haben, ist die Lira zum Euro stabil geblieben. Die meisten Devisenanalysten rechnen jedoch in den kommenden Monaten mit einer abwertenden Lira. Risikobereite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...