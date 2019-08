CENTROTEC Sustainable AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG DGAP Stimmrechtsmitteilung: CENTROTEC Sustainable AG CENTROTEC Sustainable AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG 15.08.2019 / 17:54 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien 1. Angaben zum Emittenten CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland 2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1. 3. Datum der Schwellenberührung 14.08.2019 4. Aktienanteil Aktienanteil Gesamtanzahl Stimmrechte des in % Emittenten Neu 0,00 % 16.256.453 Letzte 9,79 % / Veröffentlichung 5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, § 71d oder Dritten, § 71d Abs. 1 AktG) Abs. 1 AktG) 0,00 0,00 % % 15.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Internet: www.centrotec.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 858469 15.08.2019 ISIN DE0005407506 AXC0229 2019-08-15/17:55