Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S nach Zahlen von 20,50 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei in einem schwierigen Umfeld solide verlaufen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte aber dennoch seine etwas zu optimistischen Margenerwartungen sowie jene für den Umsatz./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 16:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 17:03 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-08-15/18:12

ISIN: DE000KSAG888