Palma de Mallorca (pts011/15.08.2019/19:20) - Fabian Siegler von Expertiserocks gilt als DER Experte, wenn es um das Thema Dropshopping geht. In der dritten Ausgabe des founders Magazin beantwortet er wichtige Fragen zum Business. Fabian Siegler ist als absoluter Experte auf seinem Gebiet bekannt. Bei Expertiserocks gibt er sein Wissen in Form von Onlineseminaren, zahllosen Ratgebern und Youtube-Videos an die Dropshipping Community weiter. In seiner Wahlheimat Palma de Mallorca lädt er angehende Dropshipper und solche, die sich weiterbilden möchten, regelmäßig zu persönlichen Mentorings ein. Weitere Informationen zum umfangreichen Angebot von Expertiserocks finden Sie auf der Website: https://expertise.rocks/. Im founders Magazin steht Fabian Siegler den Lesern in einem ausführlichen Interview Rede und Antwort. Er geht unter anderem auf den Dropshipping Hype ein, der in den letzten Jahren entstanden ist und erklärt, warum das Dropshipping Business nicht für jeden geeignet ist. Außerdem spricht er über die Chancen und Risiken von Dropshipping und gibt einen kurzen Einblick in seine privaten Erfahrungen und seinen Weg zum Erfolg. Das ganze Interview findet sich in der dritten Ausgabe des founders Magazin. Dieses kann kostenlos unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.founders-magazin.de/download/founders-magazin-ausgabe-3/. Noch mehr Expertenwissen? Die Website von Expertiserocks ist immer einen Besuch wert: https://expertise.rocks/. (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: expertise.rocks/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190815011

August 15, 2019 13:20 ET (17:20 GMT)