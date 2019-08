Angesichts der festgefahrenen Lage in dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela wollen die Regierung und die Opposition wieder miteinander sprechen. In der vergangenen Woche hatte Präsident Nicolás Maduro geplante Verhandlungen mit der Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó zunächst platzen lassen und mit diesem Schritt auf die harten Wirtschaftssanktionen der US-Regierung gegen das südamerikanische Land reagiert. Außenminister Jorge Arreaza sagte am Donnerstag laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur AVN allerdings: "Präsident Maduro hat nur eine Pause eingelegt. Wir haben den Dialog mit der venezolanischen Opposition nicht aufgekündigt."

Natürlich werde es Kontakte geben - "und sicherlich können wir den Dialog mit einem überarbeiteten Verfahren wieder aufnehmen", betonte Arreaza. Die jüngsten Gespräche zwischen den verfeindeten Lagern waren von der norwegischen Regierung vermittelt worden.

Oppositionsführer Guaidó bestätigte am Mittwoch in Caracas: "Vertreter des Königreichs Norwegen sind hier vor Ort." Er sagte weiter: "Wir sollten uns an jedem Prozess beteiligen, der uns einer echten Lösung des Konflikts näher bringt."

Die Regierung und die Opposition liefern sich seit Anfang des Jahres einen erbitterten Machtkampf. Viele Länder haben Guaidó bereits als legitimen Übergangsstaatschef anerkannt, in Venezuela selbst allerdings sitzt Maduro weiter fest im Sattel. Das einst reiche Land steckt zudem in einer schweren Wirtschaftskrise. Millionen Menschen haben Venezuela bereits verlassen./dde/DP/he

AXC0248 2019-08-15/20:02