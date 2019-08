Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Donnerstag eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt, gezeigt, dass er sich ganz im Klammergriff des US-chinesischen Handelsstreits befindet. Morgens sorgte die Meldung, dass die chinesische Regierung in den erneut angekündigten Importzölle vor zwei Wochen einen Verstoß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...