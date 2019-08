Überwindung der Grenzen traditioneller Projektfinanzierung durch digitale Wertpapiere und innovative Investitionen

Heute meldete Novasec Ltd. die Markteinführung seiner neuen Anlageplattform, die Investoren durch einzigartige Möglichkeiten im rasch wachsenden Sektor für erneuerbare Energien miteinander vernetzt. Im Rahmen eines sorgfältigen Projektauswahlverfahrens kombiniert die Plattform von Novasec den Sektor für erneuerbare Energien mit digitalen Wertpapieren, um Investoren in die Lage zu versetzen, risikoärmere und attraktive Renditen zu erzielen.

"Novasec ist hocherfreut, einen Beitrag zur Finanzierung der Zukunft der Energiewirtschaft leisten zu können, indem es akkreditierten Investoren Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten für erneuerbare Energien gewährt", so Michael Tishler, CEO und Mitbegründer des Unternehmens. "Unser Team von Spezialisten vereint die Erfahrungen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Private-Equity und Erneuerbare Energien, die uns in die Lage versetzt haben, eine einzigartige End-to-End-Plattform zu schaffen, von der sowohl Investoren als auch unsere Partner profitieren können. Wir sind äußerst erfreut, uns an dieser aufregenden Reise beteiligen zu können und nun unser erstes Projekt in Angriff zu nehmen."

Die Fokussierung von Novasec auf erneuerbare Energien ist auf das signifikante Potenzial des Sektors zurückzuführen. Die zunehmende globale Ausrichtung auf Energiequellen wie Wind und Solarenergie ist nicht mehr zu leugnen. 137 Länder sind bestrebt, die Kohlendioxidemissionen auf einen Wert zwischen 80 und 90% zu reduzieren. Dies bedeutet, die Annahme neuer Energiequellen durch die Weltgemeinschaft steht nun fest. Da erneuerbare Energien nun ständig preiswerter als fossile Brennstoffe werden und die Anzahl staatlicher Subventionen sowie die Einspeisetarife zurückgehen, besteht nun die einzigartige Chance für private Investoren, von Projekten profitieren zu können, die zuvor lediglich für institutionelle Großinvestoren zur Verfügung standen.

Novasec hat eine End-to-End-Plattform zur Finanzierung von Projekten im Sektor für erneuerbare Energien durch private Platzierungen für akkreditierte Investoren entwickelt, wobei Novasec den gesamten Investitionsprozess verwaltet. Das Ziel ist die Maximierung der Renditen, die Minimierung der Risiken, die Verbesserung der Verfügbarkeit und die Nutzung der Vorteile im Hinblick auf Flexibilität, Liquidität, Transparenz, Fraktionalisierung und eingebettete Compliance, die durch digitale Wertpapiere bereitgestellt werden.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass Novasec die richtigen Projekte für Investoren findet, indem es eingehende Due-Diligence-Prüfungen durchführt, die rechtlichen und steuerlichen Strukturen für jedes Projekt des Unternehmens schafft, das von dem Unternehmen finanziert werden soll, und sicherstellt, dass ein besonders fähiges lokales Entwicklungsteam zur Verfügung steht. Anschließend legt das Unternehmen die Mittelbeschaffungs- und Vertriebsstrategie fest und stellt den reibungslosen, effizienten und transparenten Betrieb sicher. Mithilfe seines sorgfältigen Auswahl- und Überprüfungsverfahrens, einer minutiösen Projektgestaltung und seiner innovativen Plattform für erneuerbare Energien überwindet Novasec die Grenzen traditioneller Pojektfinanzierungen und legt somit die Basis für künftige Investitionen in erneuerbare Energien.

Über Novasec Ltd.

Novasec ist eine in Tel Aviv ansässige, innovative Anlageplattform für den rasch wachsenden Sektor für erneuerbare Energien. Durch Vereinigung eines anspruchsvollen Verfahrens für die Projektauswahl mit den Vorteilen, die mit digitalen Wertpapieren zusammenhängen, ist Novasec in der Lage, zur Finanzierung der Zukunft mit einem neuartigen Finanzierungsmodell beizutragen.

Weitere Informationen über Novasec finden Sie unter https://www.novasec.io.

