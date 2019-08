Anfang des Jahres kündigte Tesla noch einen Sparkurs an, doch nun eröffnete das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehr als 30 neue Tesla-Service-Zentren.? Tesla eröffnet weltweit 30 neue Service-Zentren? Der Service soll künftig besser und reibungsloser vonstattengehen? Neue Supercharger-Anlagen sind bereits geplant Tesla verkündete via Twitter, dass das Unternehmen in den vergangenen Monaten mehr als 30 neue Service-Zentren eröffnet hat. Da Tesla laut CEO Elon Musk überall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...